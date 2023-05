Alex Witkovski é convocado para disputar o Campeonato Parapan Americano no Canadá

O ano de 2023 tem sido promissor para o araucariense Alex Witkovski. O jogador de vôlei sentado foi mais uma vez convocado para integrar a seleção brasileira que disputará o Campeonato Parapan Americano no mês de junho, no Canadá. “O país vai em busca do penta campeonato consecutivo, mas sabemos que não podemos vacilar diante do Canadá e dos americanos, porque eles virão pro tudo ou nada contra nós”, comentou Witkovski.

Segundo o atleta, o campeão da competição vai garantir vaga para a Paraolimpíada de Paris no ano que vem. É por isso que a seleção brasileira está focada em garantir seu lugar, que é o caminho mais fácil, já que a outra vaga é destinada ao campeão da Copa do Mundo, que acontecerá em novembro, no Egito. Esse campeonato é muito mais difícil do que o nosso Parapan”, explica.

O paratleta disse que está super feliz com a convocação e espera poder fazer um bom campeonato e voltar do Canadá como campeão, concluído mais um capítulo da sua brilhante carreira. “Viajo para São Paulo no dia 3 de junho para ficar no Centro de Treinamento Paralímpico até o dia 5, depois partimos para Toronto, no Canadá, e em seguida para Edmonton. Vamos estrear na competição no dia 9, contra os Estados Unidos”.

Edição n. 1361