Araucária volta a ter um campeão paranaense de xadrez

A equipe de xadrez da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL disputou no final de semana o Circuito Paranaense, realizado em Siqueira Campos, e trouxe dois títulos importante para casa. Numa demonstração de estratégia e muita habilidade, o atleta Arthur Lelinski se destacou e conquistou o troféu e o título de campeão na categoria Sub12. Excelente resultado também conquistou o enxadrista Bernardo Palozi, ele ficou com a medalha de prata na categoria Sub08.

A nova trajetória do xadrez municipal iniciou em 2017, sob o comando da professora Eliane da Cruz, que aceitou o desafio de começar do zero a caminhada. Hoje, a modalidade tem seus destaques em todas as competições em que participa, além da realização de dois desafios escolares por ano, que movimentam todas as escolas do município. Além das premiações individuais, o município ficou em terceiro lugar geral no Circuito Paranaense, atrás somente de Curitiba e São José dos Pinhais.