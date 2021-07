Araucarienses com 39 anos completos, nascidos entre janeiro e junho, serão vacinados contra Covid-19 nesta segunda-feira,19

Foto: Carlos Poly

A partir desta segunda-feira, 19 de julho, os araucarienses com 39 anos completos ou mais, nascidos entre janeiro e junho, poderão procurar um dos pontos de vacinação para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no município.

A campanha, que estava suspensa desde a última quarta-feira, 14, será retomada graças a chegada de um novo lote de imunizantes, enviado pelo Governo do Estado. Este público deve apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço, CPF e caderneta de vacinação para receber a primeira dose da vacina.

Escalonado

De acordo com o informe divulgado pela Prefeitura em seu site oficial, a imunização desta faixa etária será realizada de forma escalonada, para que não haja aglomerações nos pontos de vacinação. Portanto, os cidadãos com 39 anos completos, mas nascidos nos meses de julho a dezembro, serão vacinados na terça-feira, dia 20.

Pontos de vacinação

Outra mudança informada pela Prefeitura neste sábado, 17, foi a alteração no ponto fixo de imunização. Segundo o comunicado, por conta de uma reforma que será realizada no Ginásio Joval de Paula Souza, ele deixará de ser um dos locais de campanha da vacinação.

A partir da próxima semana, os araucarienses que não optarem pelo drive thru, deverão procurar o novo ponto de imunização, montado dentro do próprio Parque Cachoeira, próximo aos quiosques e churrasqueiras. A entrada será feita pelos fundos da UBS Santa Mônica, na Rua Leonardo João Wieczokowski.

Os horários de atendimento seguem os mesmos, das 9h às 16h, bem como a vacinação drive thru no Parque, com entrada pela rua Rio de Janeiro. Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.

Texto: PMA e Redação