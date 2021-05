Clínica SAN Psicologia Avançada e Saúde aplica tratamento inovador na cura de traumas

A Healing Memory é uma inovação da Clínica SAN, elaborada pela psicóloga e pesquisadora Patrícia Santiago. Foto: divulgação

O avanço de novas tecnologias vem impactando vários setores, inclusive o exercício da psicologia e da psiquiatria. Os profissionais têm a seu favor, novidades tecnológicas que estão ajudando a aprimorar seus conhecimentos e também seu atendimento. A tecnologia, quando aplicada à saúde mental, vem se mostrando eficaz para curar traumas e garantir qualidade de vida para os pacientes. Dentro desse cenário, a Clínica SAN – Psicologia Avançada e Saúde trouxe para Araucária um tratamento inovador e revolucionário: a Healing Memory, uma barra de luz desenvolvida pela Sanpsy, uma inovação da Clínica SAN, elaborada pela psicóloga e pesquisadora Patrícia Santiago. O instrumento, de uso psicológico, serve para devolver a felicidade para pessoas que necessitam curar memórias, com agilidade e conforto. A barra de luz também foi pensada para beneficiar o profissional de EMDR (Psicoterapia de Dessensibilização e Reprocessamento por meio dos movimentos oculares), com inovação e tecnologia para facilitar o desempenho das funções.

Proprietária da Clínica San, a psicóloga Patrícia explica que a Healing Memory foi baseada em uma pesquisa científica elaborada nos Estados Unidos, com autorização de uso pela Organização Mundial da Saúde. “Trouxemos essa teoria para Araucária e antes de aplicá-la em nossos pacientes, fizemos uma inovação tecnológica, com licença patenteada, que a tornou mais eficaz, inclusive para os profissionais da Psicologia, permitindo mais conforto e eficiência ao seu trabalho. O instrumento vem sendo utilizado há cerca de um ano e meio e os resultados tem sido fantásticos”, explana a psicóloga.

A vantagem do aparelho, segundo ela, é que pode ser levado para onde houver necessidade. “A teoria da pesquisadora americana foi criada em um momento de crise, e depois aplicada em ex-combatentes de guerra, para curá-los dos traumas. “Também estamos utilizando essa teoria em um momento de crise diante da pandemia, e tem ajudado a destraumatizar muitos pacientes”, pontua.

O trauma, de acordo com a Dra Patrícia, é aquela memória marcante, de um fato que não escolhemos acontecer, a exemplo da perda de uma pessoa querida ou de um acidente. “Estas memórias ficam revisitando a mente, trazendo tristeza, influenciando na qualidade de vida da pessoa, pois acabam interferindo na alimentação, no sono, no trabalho. Aplicando esse procedimento novo, embora os fatos tenham acontecido e não tem como mudá-los, é possível modificar a percepção do paciente a respeito. Sabemos que nossa memória é complexa, além de lembranças, ela possui cheiro, imagens e outras reações, e com a Healing Memory, essas sensações de desconforto começam a desaparecer e a percepção muda, trazendo de volta a qualidade de vida”, explica.

Entenda melhor

Ferramenta ajuda a devolver a felicidade às pessoas que necessitam curar memórias dolorosas. Foto: divulgação

A Healing Memory é uma barra de luz portátil com bateria em lítio na sua composição, permitindo ao profissional maior liberdade e duração de uso, além de um display informativo, tornando-se um equipamento de alta funcionalidade e eficiência para aplicação de EMDR. Possui as três funções em um único aparelho: visual, tátil e auditivo. O instrumento, puramente tecnológico, é como uma máquina, que ajuda a reeditar e reprocessar memórias traumáticas, sejam provenientes de traumas simples, até traumas mais complexos. “A Clínica SAN é uma empresa que além de valorizar a pesquisa e inovação, tem como propósito trazer recursos cientificamente comprovados, viáveis, para servir às pessoas com soluções psicoterapêuticas, baseadas em evidências científicas, salvar vidas, curando as diversas patologias psicológicas e fazer o enfrentamento saudável na crise de saúde mental que vivemos nesta pandemia”, explica Dra Patrícia.

A psicóloga reforça ainda que a Sanpsy é a área da Clínica SAN que desenvolve pesquisas científicas e inovações tecnológicas para oferecer os melhores instrumentos e capacitação aos profissionais da psicologia e psiquiatria.

Serviço

Se você ficou curioso em saber mais sobre a Healing Memory, entre em contato com a Clínica SAN – Psicologia Avançada e Saúde, pelo fone/whatsapp (41) 99906-7223. O endereço de clínica é rua Paulos Paulo Alves Pinto, 188, Centro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021