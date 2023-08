Após alguns dias de folga, o Coimbra Esporte Clube voltará a jogar pela 6ª Copa dos Campeões Intermunicipal Quarentinhas no sábado (12/08). O time irá enfrentar o Horoeste de Quatro Barras, às 15h, no campo do Tropical.

Em sétimo lugar na tabela de classificação, ainda nesta fase da competição o Coimbra enfrentará o Xingu de Pinhais e se ficar entre os oito classificados, seguirá para o mata-mata, onde as disputas serão com jogos de ida e volta.

Edição n. 1375