Comunidade de Guajuvira convida população para grande festa e festival de prêmios

No próximo dia 2 de abril a comunidade de Guajuvira vai promover uma grande festa e festival de prêmios em ação de graças às famílias. O evento também vai angariar fundos para a pintura externa da Igreja. Às 9h30 haverá uma Santa Missa com Benção de Ramos. A animação ficará a cargo do Ministério de Música Filhos de Maria e a liturgia sob responsabilidade da própria comunidade.

O almoço será servido às 12h e terá no cardápio um delicioso churrasco, costelinha de porco, frango assado, risoto, maioneses, saladas e bebidas em geral.

O festival de prêmios começa às 13h30 e contará com 21 rodadas normais, sendo o primeiro prêmio de R$3.000,00, além de duas rodadas extras e a tradicional rifa do pirulito. As cartelas custam R$60,00 ou se comprar cinco tem desconto e o valor será de R$20,00. Durante o festival também haverá venda de doces e salgados.

