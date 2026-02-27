A jovem Natalie Aparecida Pereira de Souza conta com a solidariedade das pessoas para conseguir manter seu tratamento. Ela possui uma doença rara e gravíssima e atualmente está internada na UTI do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Para ajudá-la, familiares e amigos decidiram realizar uma Ação Solidária, já que as contas não param de chegar e Natalie não teve o auxílio-doença liberado pelo INSS. “Qualquer ajuda financeira será bem-vinda, e mesmo quem não puder contribuir com dinheiro, pedimos que ajude com orações ou compartilhando esta ação solidária”, pede a família.

Para ajudar no tratamento da Natalie, basta fazer um Pix de qualquer valor na chave 050608759-03.