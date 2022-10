Educação de Araucária perde a pedagoga e professora Sélia Lukaski Laskos

A educação de Araucária perdeu uma excelente profissional na manhã deste domingo (09/10). Sélia Lukaski Laskos, que já foi aluna do Colégio Estadual Professor Julio Szymanski, funcionária da Secretaria, professora do curso de Formação de Docentes e pedagoga, faleceu vítima de um infarto. Este ano ela estava atuando no Colégio Estadual Agalvira Bittencourt Pinto.

Sélia sempre foi vista pelos colegas como uma pessoa incrível e super competente. Familiares, amigos e colegas de profissão prestaram muitas homenagens à professora ao longo de todo o domingo. “Sélia sempre acreditou na educação e estava sempre com um sorriso em seu rosto. Vou sentir muito a sua falta. Trabalhamos na secretaria juntas e fomos colegas de trabalho como professoras. Descanse em paz minha querida”, declarou uma amiga.