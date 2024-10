Em nova pesquisa, Dr. Gustavo segue líder

Nova pesquisa divulgada neste sábado, 5 de outubro, véspera das eleições municipais, traz o candidato a prefeito Gustavo Botogoski (PL) na liderança pelo comando da Prefeitura de Araucária.

É o que mostra uma pesquisa de intenções de voto contratada pelo Jornal O Popular junto a Linear Pesquisas. O levantamento foi devidamente registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-00888/2024. A autenticidade do registro pode ser conferida por qualquer cidadão junto ao site do TSE.

A pesquisa encomendada pelo O Popular mediu a intenção de voto espontânea, estimulada e também a rejeição dos candidatos a prefeito de Araucária. Foram ouvidos 1.000 eleitores entre os dias 26 de setembro e 3 de outubro. Ou seja, após o debate promovido pelo O Popular no dia 24 de setembro.

No levantamento espontâneo, Dr. Gustavo aparece com 19% dos votos. Sete pontos atrás está Claudio Bednarczuk (União), com 12%. Em seguida, aparecem empatados Albanor Zezé (Podemos) e Marjorie Ferreira (MDB), com 4,60%. Na sequência, vem Rafael Dantas (PRD) com 4,40%. Samuel Almeida (PT) é o próximo com 2,50%. Fábio (PSB), Irineu Cantador (DC) e Genildo (Cidadania) fecham as listas dos citados com 0,70%, 0,60% e 0,20%, respectivamente. Juliano Borghetti não foi citado. Os que não opinaram somam 51,40%.

Na pergunta estimulada, Dr. Gustavo mantém a liderança já registrada na primeira pesquisa feita pelo O Popular no início de setembro. Desta vez ele marcou 26,80% dos votos. A segunda colocação na pesquisa é de Claudio, com 24%. A terceira posição ficou com Marjorie, que alcançou 8,10%. Zezé é o quarto com 6,70%. Rafael Dantas, o quinto com 5,80%. Samuca tem 3,60%. Irineu Cantador 2,10%. Fábio Alceu 1,60%. Genildo 0,90% e Juliano 0,80%. Brancos e nulos somam 12%. Não souberam ou indecisos representam 7,60%.

Nova pesquisa.

Rejeição

A pesquisa ainda mediu a rejeição dos candidatos. A pergunta feita pelos entrevistadores da Linear foi “em quem você não votaria de maneira alguma para prefeito?”.

Zezé apareceu com uma rejeição de 30,20%. Claudio é o segundo mais rejeitado, com 10,70%. Dantas tem 7,30%. Samuca aparece com 6,90%. Irineu com 4,80%. Gustavo tem 3,60% de rejeição. Já Marjorie é rejeitada por 2,40%. Genildo tem 2,10%. Fábio Alceu tem 1,90% e Juliano 1,60%. Indecisos somam 13,70%, e os que preferiram não responder ao questionamento representam 14,80%.

Como estabelece a legislação eleitoral, o instituto contratado pelo O Popular registrou a pesquisa junto ao TSE. Na oportunidade, tanto o questionário como o universo da amostragem ficaram acessíveis a todos os candidatos, que poderiam – caso encontrassem alguma incongruência nos dados – impugnar o levantamento, cabendo ao juiz eleitoral da cidade conceder liminar proibindo a divulgação da pesquisa. No entanto, não houve por parte da Justiça Eleitoral qualquer tipo de decisão que desabonasse o levantamento.

A pesquisa encomendada pelo O Popular ouviu 1.000 eleitores, das áreas rural e urbana da cidade e levou em conta o perfil do eleitorado do Município que consta na base de dados do Superior Tribunal Eleitoral (TSE). É esse cuidado na coleta e na estratificação do eleitorado que dá o caráter estatístico ao levantamento.

A margem de erro da pesquisa feita pela Linear a pedido de O Popular tem uma margem de confiança de 95%. Isso significa que, se 100 amostras forem tiradas da população considerando o mesmo modelo amostral, em 95 delas o índice de um candidato estará dentro do intervalo considerado da margem de erro, que nesta pesquisa foi de 3,08%.

Também conforme estabelece a legislação eleitoral, todos os dados da pesquisa foram analisados pela profissional Liniane Gazola, estatística responsável pelo levantamento, a qual é devidamente habilitada junto ao Conselho Regional de Estatística (CONRE) sob o n.º 9063.

Edição Especial Eleições 2024.