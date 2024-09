Em vídeo, Fábio Alceu “quebra” radar móvel diz que acabará com a indústria da multa em Araucária

Nesse período eleitoral, uma das alternativas que os candidatos a prefeito têm utilizado para chamar a atenção dos eleitores para suas campanhas são os vídeos curtos com potencial de viralização.

A campanha a prefeito de Fábio Alceu (PSB), por exemplo, utilizou esse recurso para apresentar a comunidade sua proposta para combater o que ele chamou de “indústria da multa”.

No vídeo, de pouco mais de um minuto, Fábio aparece “quebrando” um radar móvel. “Quando fui vereador uma das minhas maiores brigas foi para acabar com a indústria da multa em Araucária. Propus leis para que os radares móveis não ficassem escondidos, a espreita de nossos motoristas”, verbaliza o candidato antes de – com um taco de betes – destruir o radar.

Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Segundo Fábio, caso seja eleito, a Prefeitura deixará de utilizar radares móveis. “Acabaremos com a indústria da multa, que hoje tira dos motoristas de nossa cidade R$ 5,5 milhões por ano”, garantiu.

Fábio afirma ainda que pretende instalar na cidade lombadas eletrônicas fixas, devidamente sinalizadas, além de reorganizar a distribuição dos 49 agentes de trânsito que existem na cidade, de modo que eles trabalhem com foco na educação e não punição. “Esses profissionais não serão mais usados para punir nossos motoristas. Eles serão parceiros da educação no trânsito. Estarão em frente as escolas orientando o trânsito para que nossas crianças não corram risco”, afirmou.