Família está a procura de cachorrinha shih-tzu que fugiu próximo ao Detran #7

Na tarde do último final de semana, 31 de dezembro, por volta de 17h ou 18h, uma cachorrinha acabou fugindo de sua casa, que está localizada na Rua Pedro Gawlak, no bairro Fazenda Velha, próximo ao Detran.

De acordo com as informações repassadas pela tutora, a cachorrinha da raça shih-tzu teria escapado por estar muito assustada com os fogos de artifício.

A cachorrinha atende pelo nome de Panqueca, e tem 12 anos, já sendo velhinha. Devido a essa idade, a shih-tzu é cega, o que deixa sua família desesperada a sua procura. Por ser pequena, a Panqueca conseguiu escapar passando por baixo do portão.

Ela não estava usando coleira e nem roupinha quando conseguiu fugir, mas a tutora relata que a cachorrinha tem uma verruga na parte das costas, o que pode facilitar na hora do seu reconhecimento.

A Panqueca é de porte pequeno, e seu pelo tem a coloração branca com alguns detalhes em beje. Seu corpinho é branco, e os pelos da sua cabeça são metade branco e metade bege. A cor das suas orelhinhas é uma variação entre branco, beje e preto.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha Panqueca, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99782-3369.