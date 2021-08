Fãs estão na expectativa para ver Rayssa batalhar no The Voice Kids

Rayssa já gravou a batalha, mas fás devem segurar a ansiedade para ver sua apresentação. Foto: divulgação

Quem é araucariense de verdade deve estar na torcida pela cantora Rayssa Rafaela, 12 anos, para que ela conquiste mais uma vez os jurados do The Voice Kids, programa da Rede Globo, durante a fase das batalhas. Na sua primeira apresentação, nas audições às cegas, Rayssa encantou o trio de jurados, fazendo com os três virassem a cadeira pra ela.

Na próxima fase a jovem cantora terá pela frente dois desafios: batalhar com outros cantores no palco e convencer o técnico Carlinhos Brown que merece ser a escolhida para seguir na competição. Se passar da fase das batalhas, ela ainda vai encarar o tira-teima, depois virão as quartas de final, a semifinal e a final.

Segundo a família, o programa onde Rayssa canta na sua primeira batalha já foi gravado, mas por normas da produção, informações sobre a data que vai ao ar e o resultado, não podem ser divulgadas. Então, a dica para os fãs é ficarem ligados no The Voice Kids, com apresentações aos domingos, às 14h20, na Rede Globo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021