Final de semana marca tempo chuvoso e as temperaturas irão aumentar

De acordo com a previsão do SIMEPAR, sexta-feira (05/01) e sábado (06) marca tempo chuvoso, mas no domingo (07) o céu ficará com poucas nuvens e nenhum sinal de chuva. A previsão também marca aumento nas temperaturas.

Nesta sexta-feira, 05 de janeiro, o tempo está parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A mínima marca 17°C e a máxima não passa de 24°C, com a ventania atingindo 30 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com a precipitação acumulada de 3.1 mm. A umidade está por volta de 61% e 95%.

No sábado, 06 de janeiro, a previsão permanece marcando pancadas de chuvas com o céu parcialmente nublado. A mínima continua em 17°C e a máxima aumenta para 26°C, assim como os ventos, que aumentam minimamente para 31 km/h. Já a probabilidade de ocorrência de chuva cai para 59%, com a precipitação acumulada de 1.2 mm. A umidade relativa terá pouca mudança, sendo por volta de 57% e 96%.

No domingo, 07 de janeiro, não terá sinal de chuva e o céu ficará com algumas nuvens. A mínima vai para 18°C e a máxima aumenta para 29°C. As rajadas de ventos aumentam novamente, dessa vez indo para 37 km/h, e a umidade ficará por volta de 50% e 98%.