Foi multado? A Help Recursos de Multas Araucária pode te ajudar!

Todos os condutores e proprietários de veículos têm direito a recorrer de penalidades recebidas no trânsito. Você sabia disso? Se a resposta for não, está na hora de contratar uma empresa especializada para aumentar as chances de sucesso no recurso. A Help Recursos de Multas pode te auxiliar nessa hora, por ser a maior franquia do sul do Brasil especializada em recursos de multas de trânsito e processos de suspensão e cassação da CNH. Com mais de seis anos de experiência, possui mais de 35 unidades abertas no País, sendo uma delas localizada em Araucária, que está em atividade há 3 anos.

“Sabemos que a carteira de motorista é um documento essencial para todas as pessoas que precisam utilizar um veículo, seja para o trabalho ou mesmo passeio. E perder a CNH implica em muitos prejuízos para o motorista, é por isso que a Help, como o próprio nome já diz, foi criada para oferecer uma solução dentro da legislação, para aqueles que estão com problemas”, explicam os franqueados.

Com um time formado por especialistas em direito de trânsito, a Help Recursos elabora a melhor defesa para cada tipo de multa ou de processo de suspensão ou cassação da CNH. Lembrando que as principais infrações cometidas no trânsito, passíveis de recursos, são as multas de radar, avançar sinal vermelho, embriaguez ao volante, suspensão da CNH, recusa em se submeter ao teste do bafômetro, Cassação da CNH e ultrapassagem perigosa.

Foto: Marco Charneski. A maior franquia do sul do Brasil é especializada em recursos de multas de trânsito e processos de suspensão e cassação da CNH.

“Entrar com a defesa pode trazer várias vantagens ao motorista, entre elas, não pagar pela multa até que sejam julgadas todas as etapas do recurso; não receber pontos na CNH enquanto a multa estiver em processo de defesa; arquivar a multa e não precisar pagar por ela; ficar livre da pontuação na CNH; continuar dirigindo mesmo tendo processo de suspensão ou cassação da CNH; arquivar o processo de suspensão ou cassação; não ficar proibido de dirigir por vários meses; não precisar fazer curso de reciclagem ou uma nova CNH; e o cliente ainda pode economizar tempo e dinheiro contratando nossos serviços”, sugerem os franqueados.

Agilidade

Para contratar a Help é muito simples: ao receber a notificação ou a multa de trânsito, o motorista procura e equipe de profissionais do escritório, que irá analisar o caso e se a contratação dos serviços for efetivada, serão solicitados todos os documentos necessários do condutor do veículo. Em seguida, uma equipe especializada irá elaborar a defesa. “O recurso é feito por nossa equipe e enviado ao órgão de trânsito competente, depois o resultado será entregue na casa do cliente, que deverá nos encaminhá-lo na sequência”, explica a Help.

