Gatinho Mingau sumiu e tutora está à sua procura

O gatinho Mingau desapareceu da sua casa, na rua Lótus, no Campina da Barra já cerca de duas semanas. Nos primeiros dias, a tutora Simone pensou que ele teria saído para ir atrás de alguma gatinha no cio, mas logo voltaria pra casa, o que não aconteceu.

“Me falaram que por causa do período do cio, às vezes eles demoram pra voltar. Mas como passou muito tempo, fiz cartazes, coloquei foto dele nas redes sociais e até agora não o encontramos” disse. Mingau tem a pelagem cinza. Se alguém ver o gatinho por aí, entre em contato com a dona pelo fone (41) 98863-7735.