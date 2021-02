Homem morre após ser atingido por um raio na Represa do Passaúna

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Uma tragédia foi registrada na tarde desta quinta-feira, 25 de fevereiro, na Represa do Passaúna, em Araucária. As primeiras informações são de que um homem, aparentando ter 60 anos, foi atingido por um raio, e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes do Siate, Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar e do Samu tentaram vários procedimentos para reanimar o homem, mas a morte foi inevitável.

Ainda segundo informações, o homem não estava sozinho na Represa. Mais informações em breve na página do Jornal O Popular.