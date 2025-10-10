O motorista que atropelou e matou o motociclista Ruan Correa da Silva, 36 anos, no domingo, 05 de outubro, saiu da prisão sem precisar pagar fiança, porém com liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Essas medidas são ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário para garantir a ordem pública e a efetividade do processo penal, sem a necessidade de prisão imediata.

“O motorista foi interrogado e não lhe foi arbitrada fiança, porém ele deverá cumprir as medidas cautelares, como o comparecimento a todos os atos do processo, proibição de se ausentar da cidade por mais de 30 dias, a não ser que autorizado pela justiça, entre outras”, explicou o delegado Erineu Portes.

O acidente ocorreu na rua Marcelino Jasinski, no bairro Sabiá, próximo da alça de acesso à BR-476. Logo após atropelar Ruan, o motorista do veículo Fiat Palio fugiu do local sem prestar socorro. Apesar de todos os esforços das equipes médicas, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

Com a descrição feira por testemunhas, o autor do atropelamento foi localizado pela Guarda Municipal após buscas pelo veículo, preso e levado para a Delegacia de Polícia, onde saiu em liberdade no dia seguinte (06).