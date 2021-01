Moradores alegam que calçadas foram mal feitas

Compartilhe esta notícia

Prefeitura disse que os serviços ainda estão em andamento e que após receber o asfalto, problema do desnível deverá ser resolvido. Foto: Marco Charneski

Moradores do Jardim Monalisa seguem insatisfeitos com as obras que a Prefeitura de Araucária está fazendo no bairro. Eles reclamam das calçadas da rua Estanislaw Haiduk, que foram mal feitas e estão tortas, inclusive com desnível na entrada das garagens das casas, dificultando o acesso dos veículos. Eles reclamam também que a rua recebeu calçadas novas antes que o asfalto fosse refeito. “Queremos que arrumem o asfalto, não precisava mexer nas calçadas agora, ainda mais pra deixar um serviço mal feito”, denunciou um morador. Segundo ele, em alguns pontos as guias ficaram muito altas e quando chove entra água nas casas.

Com relação aos questionamentos da comunidade do Monalisa, a Prefeitura explicou que as obra das calçadas ainda não foi concluída, mas que irá verificar a situação relatada. Ressaltou que quando o asfalto for finalizado, cujo início dos serviços está previsto para fevereiro, a diferença de nível entre a rua e o passeio deverá sumir, em função do aumento na altura da base. Na obra em questão, a Prefeitura também explicou que não cabe aos moradores fazer as calçadas, com acesso de veículos, serviço que já está previsto no contrato com a empresa.

Outra reclamação dos moradores é com relação à rua Ludovina Furman, que não estaria na programação para receber asfalto novo. Quanto a isso, a Prefeitura adiantou que vai asfaltar o trecho compreendido entre a rua João Chorosnicki até a Pedro Senko (cerca de 150m²) e o início dos serviços está previsto para o mês de março.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1244 – 14/01/2020