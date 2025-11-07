O morador em situação de rua que foi covardemente espancado pelos colegas no início da madrugada desta quinta-feira, 6 de novembro, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, na noite do mesmo dia. A vítima, identificada como José Rodrigues Fernandes da Silva, 24 anos, foi agredida por quatro pessoas e levou mais de 30 chutes na cabeça, sem chance alguma de defesa. O crime aconteceu na Rua Carlos Cavalcanti, no Centro.

As forças policiais do Município, tão logo tiveram acesso às imagens captadas por uma câmera de segurança, agiram rápido e prenderam os quatro envolvidos, em ações distintas. Flávia Rodrigues Machado, Maikon Fernando Lopes e Weslly Rui de Oliveira foram presos em flagrante na manhã do crime por equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O quarto suspeito, Ezequiel Rodrigues Pedro, foi preso em uma chácara em Campina das Pedras, numa ação conjunta entre a PM, GM e a Polícia Civil no final da tarde.

Uma segunda mulher também estaria no local onde o espancamento aconteceu, porém segundo mostram as imagens da câmera de segurança, ela não teria participado diretamente do crime.