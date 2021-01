Mudança no tempo trará mais chuva para Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A frente fria que está sobre o Estado manterá o céu encoberto por nuvens carregadas durante os próximos dias. Segundo a previsão do Instituto Simepar, as expectativas são de chuvas de intensidade média ao longo da semana, com temperaturas amenas e tempo nublado.

Pancadas de chuvas podem começar a cair nesta segunda-feira, 18 de janeiro, a partir do meio dia. A máxima não passará dos 23°C. Na terça-feira, 19, a mínima de 18°C chega aos 20°C, com altas probabilidades de chuvas desde cedo. A quarta, 20, também será chuvosa. Os termômetros não passarão dos 22°C e temporais são previstos para surgirem a partir da tarde.