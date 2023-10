Mulher morta a facadas no Rio Abaixinho foi identificada e suspeitas do crime recaem sobre o filho

A mulher que foi brutalmente assassinada na manhã desta sexta-feira (27/10), na área rural do Rio Abaixinho, já foi identificada. Maria Lúcia Rosa Ferreira, de 59 anos, foi morta a facadas e a principal suspeita do crime recai sobre seu filho, que teria sido último a vê-la com vida.

O marido relatou à Guarda Municipal que a esposa havia ligado para ele na noite anterior, dizendo que o filho a estaria pressionando para conseguir dinheiro para usar drogas. Foi ele quem encontrou o corpo da esposa caído na sala da residência quando chegou em casa depois de uma viagem.

Diante das suspeitas em torno do filho, a GMA tentou contato com ele por várias vezes, sem sucesso. Horas depois, descobriu-se que ele estaria em Curitiba, no bairro Caximba. A equipe se deslocou até a ponte que fica na divisa dos municípios e abordou o suspeito e sua esposa. Ambos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, onde prestam depoimentos. Ainda de acordo com a GMA, na residência foi dada a falta do aparelho de televisão.

