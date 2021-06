Nesta terça e quarta-feira, Araucária começa a vacinar cidadãos de 57 a 56 anos

Foto: Carlos Poly

Seguindo o cronograma de imunização, acontecerá nesta terça-feira, 8 de junho, a vacinação dos cidadãos araucarieses com 57 anos completos, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com doenças crônicas e pessoas com deficiência permanente (não é necessário receber BPC nesta etapa). Segundo a Prefeitura, a imunização ocorrerá em dois pontos fixos já conhecidos da cidade. O primeiro é o Ginásio Joval de Paula Souza, anexo ao Parque Cachoeira, na Rua Ceará. O segundo será na Igreja Quadrangular, no Jardim Industrial, localizado na Rua Andorinha, n° 265, ao lado da UBS.

Na quarta-feira, 9 de junho, quem deve comparecer para receber a primeira dose da vacina são os araucarienses com 56 anos completos, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente (não é necessário receber BPC nesta etapa). Conforme o chamamento, em ambos os dias a vacinação acontecerá das 9h às 16h.

Documentos

Os cidadãos que estão aptos a serem imunizados nesta etapa da campanha de vacinação contra à Covid-19 devem apresentar os seguintes documentos: documento de identificação com foto, declaração de comorbidades (para gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas), documento comprobatório (para quem tem deficiência permanente), CPF, comprovante de endereço e caderneta de vacinação.

Texto: PMA e redação