Notas políticas

Curta

Como esperado, a campanha deste ano de 2022 ainda não acelerou em Araucária. Aliás, de certa forma, anda devagar no país todo. Pesquisas, inclusive, comprovam que o eleitor nunca esteve tão decidido sobre seu voto e essa certeza do que vai fazer nas urnas acaba fazendo com que ele fique mais na “miúda”, digamos assim.

Quinze dias

Em Araucária, no que diz respeito a eleição para deputado federal e estadual, a tendência é que a velocidade dos candidatos acelere mesmo é nas duas semanas finais do pleito. Por ora, o que se tem visto é a colocação de perfurades e adesivos em carros, além de pequenas reuniões.

Divisão

Embora exista um grande número de candidatos locais nessas eleições, a tendência é que poucas dessas candidaturas consigam uma votação expressiva. Até porque – como sempre acontece – Araucária é uma cidade em que as lideranças locais sempre tiveram parcerias com deputados estaduais e federais consolidados. Assim, como a grande maioria desses nomes concorre à reeleição, eles devem ficar com uma boa fatia dos mais de 100 mil votos que serão dados em solo araucariense.

Fechado

Mas se existe algo bem interessante nestas eleições é a união de quase a totalidade dos vereadores em torno de um único candidato a deputado federal. Historicamente, os edis sempre trabalharam para caciques estaduais das legendas as quais estavam filiados. Neste pleito de 2022, no entanto, isto não aconteceu, sendo que pelo menos oito dos onze parlamentares estão apoiando declaradamente Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) à Câmara Federal.

Fundo partidário

Aos poucos os partidos políticos começam a depositar valores do fundo partidário para ajudar no custeio das candidaturas locais a deputado estadual e federal. Os dados estão disponíveis no site do Superior Tribunal Eleitoral (TSE).

Olizandro Jr.

Pesquisa feita por esta Coluna na manhã desta quarta-feira, 7 de setembro, mostra que dos candidatos locais o que mais recebeu recursos na corrida eleitoral é Olizandro Junior (PSB). A direção estadual do PSB lhe repassou R$ 200 mil. Junior inteirou com mais R$ 300,00. Os dados são parciais.

Ben Hur Custódio

Já Ben Hur (Cidadania) recebeu R$ 42.750,00 da direção estadual de seu partido, além de outros R$ 7 mil em doações de simpatizantes. Os dados são parciais.

Palmonari

Candidato pelo PROS, Eliceu Palmonari ainda não recebeu recursos para custeio de sua campanha. Os dados são parciais.

Gilmar da Portelinha

Assim como Palmonari, o candidato Gilmar da Portelinha (PSD) também ainda não recebeu nenhum centavo de doações para custeio de sua campanha. Os dados são parciais.

Djalma

Também candidato pelo PROS, o investigador Djalma Santos é outro que ainda não recebeu recursos para custeio de sua campanha. Os dados são parciais.

Ceslau Mika

Disputando uma cadeira na Câmara Federal pelo AGIR, Ceslau Mika é outro que não viu ainda nenhum centavo caindo em sua conta eleitoral para custeio da campanha. Os dados são parciais.

Neuzza Antunes

Na corrida eleitoral pelo PMB, Neuzza Antunes tem se virado na campanha, por enquanto, com R$ 5 mil que ela mesmo depositou em sua conta eleitoral.

Nadir Batista

Já na corrida à Assembleia Legislativa, a candidata Nadir Batista (PV) recebeu da direção nacional de seu partido R$ 184.998,70 para custeio de sua campanha. Os valores são parciais.

Professor Valter

Já o vereador e candidato pelo Cidadania Professor Valter recebeu da direção estadual de seu partido R$ 47.500,00, além de outros R$ 8 mil em doações de simpatizantes. Os dados são parciais.

Maikel do Guincho

Candidato pelo Republicanos, Maikel do Guincho recebeu da direção nacional do seu partido R$ 39.585,02, além de R$ 3.590,00 de um simpatizante. Os dados são parciais.

Valdecir Santos

O empresário e líder comunitário Valdecir Santos (Solidariedade) recebeu da direção estadual de seu partido R$ 30 mil para custeio da campanha. Os dados são parciais.

Sandra Lopes

Também candidata pelo Solidariedade, Sandra Lopes recebeu até o momento R$ 20 mil da direção estadual de seu partido para custeio de sua campanha. Os dados são parciais.

Leandro da Academia

Por sua vez, o candidato Leandro da Academia (PROS) tem custeado sua campanha até o momento com o valor de R$ 1.000,00 que depositou em sua conta eleitoral. Os dados são parciais.

Lobão

Cesar Arruda (Patriota) ainda não recebeu recursos de seu partido para custeio da campanha.

Patricia Alves

Companheira de partido de Lobão, a candidata Patricia Alves já recebeu um apoio da direção do Patriota para custeio da campanha. O valor de R$ 20 mil já foi depositado em sua conta eleitoral. Os dados são parciais.

Sandra da Lion Seg

Também filiada ao Patriota, Sandra da Lion Seg recebeu da direção nacional da sigla, até o momento, R$ 40 mil para bancar sua campanha. Os valores já foram depositados em sua conta eleitoral.

Xandão

Disputando uma vaga pelo União Brasil, Xandão ainda não foi agraciado com nenhum valor da direção do partido para custeio de sua campanha. Os dados são parciais.

Israna

Concorrendo a uma cadeira na Assembleia pelo PMB, Israna Souza é outra que ainda não foi agraciada com nenhum centavo para custeio de sua campanha.

Luciano Filite

Candidato pelo NOVO, Luciano Filite – por enquanto – recebeu R$ 15.727,20 para custeio de sua campanha. Deste montante o valor de R$ 677,20 veio da direção nacional do partido.

Luciano Cruz

Já Luciano Cruz (PRTB) – por ora – não recebeu nenhum centavo para custeio de sua campanha. Os dados são parciais.