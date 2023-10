O futuro começa aqui: Conheça a educação inovadora do COC Araucária

No atual cenário educacional, as escolas enfrentam o desafio de se adaptarem às exigências acadêmicas e a um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e interconectado. Nesse contexto, o Colégio COC Araucária se destaca com uma proposta educacional inovadora para o século XXI, focada no crescimento amplo dos alunos, alinhando o ensino tradicional às novas perspectivas pedagógicas.

A proposta do Colégio é clara: ser uma instituição globalizada, que capacita seus alunos a atingirem seus objetivos, seja ingressando em universidades brasileiras, internacionais ou em qualquer outro caminho que escolham. O colégio se compromete a oferecer os recursos e a preparação necessários para que seus alunos alcancem seus sonhos, construindo um futuro brilhante.

No COC Araucária as aulas vão muito além do ensino tradicional, já que o colégio adota abordagens pedagógicas criativas, incorporando disciplinas como educação socioemocional, programa bilíngue, educação financeira e educação maker (faça você mesmo), entre outras. Essas disciplinas complementares preparam os alunos para os desafios do mundo real, capacitando-os não apenas com conhecimento acadêmico, mas também com habilidades essenciais para o sucesso na vida e no mercado de trabalho.

No Colégio COC os alunos são preparados de forma completa para o futuro

Conheça algumas das formas de ensino promovidas pelo Colégio COC Araucária

Educação Socio emocional: o colégio se associa à LIV – Laboratório Inteligência de Vida, para fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para entender e gerenciar suas emoções, promovendo o bem-estar emocional.

Programa Bilíngue: em parceria com o CNA, o COC Araucária oferece um programa bilíngue que aprimora as habilidades linguísticas dos alunos, preparando-os para um mundo globalizado. Em 2024, o COC irá abrir uma filial da CNA em Araucária, onde os pais que vão matricular os alunos terão gratuidade no curso, porque o colégio entende que para que seus alunos se tornem cidadãos bilíngues, eles precisam ter imersão na língua inglesa. A família terá a oportunidade de participar desse processo, além do programa de intercâmbio que o COC já oferece. A população da cidade poderá se matricular também e ter acesso a uma das maiores redes de cursos de inglês do Brasil.

Educação Financeira: Em parceria com a DSOP, o colégio ensina aos alunos a importância do planejamento financeiro e da responsabilidade financeira desde cedo.

Educação Maker: o COC Araucária adota a abordagem “maker”, incentivando a criatividade, a inovação e o pensamento crítico por meio de projetos práticos.

Abordagens pedagógicas criativas ajudam no desenvolvimento das crianças

Benefícios para os pais e alunos

Além de uma educação de alta qualidade, o COC Araucária oferece vantagens exclusivas para pais e alunos. Ao matricularem seus filhos no colégio, eles recebem gratuitamente um curso de inglês no CNA, sendo que a única exigência é a compra do material didático. Além disso, todas as modalidades esportivas oferecidas pelo COC Sports são gratuitas. Os alunos terão acesso a aulas de basquete, com a metodologia aplicada pelo NBA Basketball School, aulas de futsal com o Inter Academy a escola do Inter de Milão (Itália), aulas de vôlei pelo projeto NÍVEA, xadrez, entre outras modalidades. O único custo será a aquisição do uniforme para a participação.

Modalidades esportivas oferecidas pelo COC Sports são gratuitas

Matrículas abertas

Se você está interessado em proporcionar aos seus filhos uma educação de excelência, as matrículas para 2024 estão abertas no COC Araucária. A instituição atende desde a educação infantil até o pré-vestibular, e também oferece educação integral.

“O Colégio COC oferece educação da mais alta qualidade, preparando os alunos com as habilidades e o conhecimento necessários para prosperar no mundo em constante evolução. Faça parte dessa jornada educacional e prepare seus filhos para um futuro brilhante no COC Araucária”, convida a direção.

Para mais informações, entre em contato através do telefone ou WhatsApp: 11 4004 2084 ou siga o perfil oficial no Instagram @cocaraucaria.

Edição n.º 1385