Pai faz apelo por ajuda para tratamento de câncer do filho de 2 anos

Pedro Henrique, morador do bairro Iguaçu, está enfrentando uma batalha desesperadora pela vida de seu filho Miguel, de apenas 2 anos. O garotinho foi diagnosticado com glioblastoma multiforme (GBM), um tipo agressivo de câncer no cérebro. Pedro revelou que, desde que a mãe de Miguel abandonou a criança ao descobrir a doença, ele tem cuidado do filho sozinho, enfrentando dificuldades financeiras e emocionais, tornando a situação ainda mais delicada.

Desempregado, o araucariense se dedica integralmente aos cuidados com o menino e, além dos altos custos com o tratamento, precisa arcar com despesas de aluguel, alimentação e medicamentos. “Nossa situação se complicou ainda mais após o bloqueio do Bolsa Família em setembro, deixando-nos sem assistência governamental”, lamentou.

Miguel precisa fazer uso urgente do medicamento Brentuximabe Vedotina 50mg (ADCETRIS), que custa R$ 18 mil por ampola. A primeira etapa do tratamento, que inclui três ampolas, totaliza R$ 54 mil, valor que Pedro não tem condições de pagar. Embora tenha solicitado o tratamento pelo SUS através da Justiça, até o momento ele não recebeu retorno, e o avanço da doença não permite mais esperar.

Apelo por doações

Pedro faz um apelo à comunidade, pedindo ajuda financeira para poder proporcionar o tratamento indicado para o Miguel. Ele está aceitando doações através do PIX e também pede que as pessoas doem alimentos e roupas para a criança.

A chave do PIX é 07655295131 (CPF), em nome de Pedro Henrique – Banco Bradesco. Para entrar em contato com o pai do Miguelzinho, os contatos são pelos fones (48) 99204-7607 (Pedro) ou (41) 986364-0100 (tia do Miguel).

“Agradeço a todos que puderem ajudar, pois qualquer contribuição, por menor que seja, pode fazer a diferença na luta pela vida do meu filho Miguel”, afirma o pai.

Edição n.º 1440.