Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abre inscrições para cursos de violão e teclado

Estão abertas as inscrições para os cursos de violão e teclado ofertados pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha. O primeiro encontro do grupo será no dia 7 de maio, após a celebração da missa, onde serão definidos os dias, horários e outras informações sobre as aulas.

Interessados em fazer o curso deverão entrar em contato diretamente com os professores Rosangela (41) 99618-6456 para aulas de violão e Rodrigo (41) 99950-3527 para as aulas de teclado. A idade para participar é a partir de 8 anos e é necessário ter o instrumento para iniciar as aulas.

Edição n. 1359