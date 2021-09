Pedal solidário de Araucária foi remarcado para domingo, dia 12

Pedal solidário vai arrecadar alimentos para famílias carentes. Foto: divulgação

O Pedal Solidário, evento de ciclismo que apoia o Programa Pedala Paraná, será realizado no próximo domingo, 12 de setembro, com saída do CSU, às 9h (concentração às 8h na pista de caminhada). O circuito terá 24km, passando pelos bairros Campestre, Boqueirão e Campina das Pedras. A data inicial para o pedal era 28 de agosto, mas foi cancelada devido ao mau tempo. Segundo os organizadores, se houver chuva no domingo, a ação poderá ser remarcada novamente.

A Secretaria de Esporte e Lazer de Araucária orienta que não é necessária inscrição prévia, basta levar 1kg de alimento para doação a famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. É importante destacar também que devido ao período de pandemia, é obrigatório o uso de máscara e os ciclistas devem manter o distanciamento social de 1 metro durante o percurso. A Secretaria de Urbanismo e de Segurança Pública também estão envolvidas e acompanharão o evento. Haverá carro de apoio e ponto de distribuição de água para os participantes durante o percurso.

