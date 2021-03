Polícia Civil garante que mudança de sede não afetou serviços das delegacias de Araucária

Compartilhe esta notícia:

A Delegacia de Polícia Civil e a Delegacia da Mulher de Araucária fizeram nesta sexta-feira, 19 de março, a mudança para a nova sede, onde antigamente funcionava a Banda Municipal de Araucária, na Rua Coronel João Antônio Xavier, 906, Centro, perto do terminal central de ônibus. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná, o atendimento nas duas unidades já está sendo feito no novo endereço, e segue normal.

Importante ressaltar que apenas o setor administrativo da DP mudou-se para este novo espaço, a carceragem segue no local antigo, sob administração do Depen – Departamento Penitenciário do Estado.

Secretaria de Segurança

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araucária (SMSP) também está se preparando para mudar de sede, no prédio da Rua Ângelo Perini n°20, no bairro Estação (próximo ao Parafuso). Com isso, alguns atendimentos administrativos ao público estarão suspensos até que a nova estrutura esteja organizada – processo que deverá levar uma semana (entre os dias 22 a 26 de março). O trabalho operacional da Guarda Municipal pelas ruas da cidade não deve ser afetado, podendo ser acionado normalmente pelo telefone 153, assim como a Defesa Civil.

Em caráter de urgência, a Patrulha Maria da Penha fará atendimentos presenciais na nova sede a partir da tarde de segunda-feira (22) até que os demais departamentos estejam em ordem, sendo que as situações de flagrantes de violência doméstica continuam sendo atendidas sem interrupção com acionamento também através do 153.