Polícia Militar de Araucária prende três traficantes e apreende drogas em “biqueira” no Tindiquera

Nessa segunda-feira (15), por volta de 15h30, a Polícia Militar de Araucária prendeu dois menores de idade e um homem de 34 anos após serem flagrados comprando drogas. Já fazia tempo que os moradores da Rua Rosa Cichon, no bairro Tindiquera, estavam reclamando que havia uma distribuidora realizando tráfico de drogas, e que isso estaria atrapalhando a convivência da população e também o comércio local.

Após o trio ser flagrado comprando drogas, os agentes verificaram o interior do local e encontraram 58 buchas de crack, cerca de 12,1 gramas, um caderno com anotações e 142 reais em notas trocadas. Posteriormente, os autores confessaram que já faz alguns meses que faziam parte do tráfico de drogas naquele local. Tanto os envolvidos quanto a droga e os itens encontrados foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.