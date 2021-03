Uso de máscaras em parques segue sendo obrigatório

A máscara é um acessório totalmente dispensável para muitos frequentadores do Parque Cachoeira. Foto: Marco Charneski

Apesar das estatísticas preocupantes sobre casos confirmados e mortes pelo novo coronavírus, muitos araucarienses insistem em ignorar a situação, colocando não somente suas vidas em risco, mas as de muitas pessoas. O Parque Cachoeira tem sido o cenário perfeito para constatar a falta de conscientização de muitas pessoas. É só dar um passeio por lá nos finais de semana para perceber a aglomeração dos frequentadores, a grande maioria sem máscaras. O mais triste é que o parque está localizado no jardim Iguaçu, que soma 23 óbitos pela Covid 19 e ocupa o 2º lugar no ranking de mortes nos bairros.

O parque conta com placas de sinalização por todos os cantos, orientando frequentadores sobre o uso obrigatório da máscara, e nem assim, as pessoas se dão conta. “Vou ao parque todos os dias da semana para praticar atividades físicas. Sou testemunha de que em tempos de pandemia, beira a insanidade. O parque lota de crianças sem máscaras durante o uso dos brinquedos do parquinho e não existe distanciamento social. Jovens compartilham narguilés, há aglomerações nas barracas de ambulantes, entre outras aberrações. E tudo isso embaixo dos olhos das polícias, que lamentavelmente nesse tipo de situação, estão de mãos atadas para agir”, denunciou um usuário do parque.

Pandemia não acabou

A retomada de alguns setores da economia, o retorno das aulas, pode ter contribuído com a falsa sensação de tranquilidade e segurança entre a população, o que torna a situação ainda mais perigosa. E ainda que a vacina tenha chegado, trazendo um pouco de luz e esperança, a pandemia está longe de acabar. Diante desse panorama, o secretário de Saúde Adilson Suguiura pede cautela aos araucarieses. “Com a chegada da vacina, algumas pessoas têm se descuidado, mas sempre vale o alerta para que continuem usando máscaras, álcool em gel, higienizando as mãos e respeitando o distanciamento social, inclusive durante a prática de atividades físicas e nos momentos de lazer”, reforça Suguiura.

Vacinação

Em Araucária, a vacinação dos profissionais da linha de frente e dos idosos continua. Até o fechamento desta edição, 2.589 cidadãos já haviam sido imunizados com a primeira dose das vacinas. Dúvidas sobre a vacinação, bem como atendimento em relação a suspeitas de contaminação são feitos por meio do Disk Corona, no telefone 0800-6425250. A ligação é gratuita.

