Venha para a Festa Pop 25 Anos e traga seu pet para uma avaliação odontológica gratuita no estande da CVA

Cuidar da higiene bucal deve ser prioridade na vida do seu pet. Pensando nisso, a Clínica Veterinária Araucária — CVA, uma das patrocinadoras da Festa Pop 25 Anos, traz uma novidade para o público que visitar o evento neste domingo (23/04). Um veterinário especializado em Odontologia estará no estande da CVA fazendo avaliações odontológicas gratuitas do seu cãozinho ou gatinho de estimação.

Ele também vai dar orientações aos tutores sobre a importância da saúde oral e da escovação correta nos seus pets. Traga seu animalzinho de estimação para fazer uma avaliação gratuita, no horário das 16h às 18h.

Sobre a CVA

A Clínica Veterinária Araucária oferece consultas de várias especialidades veterinárias para cães, gatos, aves e demais pets e animais exóticos, com horário agendado. Também trabalha com vários tipos de vacinas, exames, cirurgias e internamentos (24 horas).

O horário de atendimento é todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, das 9 às 19h. O endereço é rua Agrimensor Carlos Hasselman, 276 – bairro Fazenda Velha, fones (41) 3031-4661 e (41) 99530-3522.

Foto: Divulgação.