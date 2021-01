Vereador Aparecido Ramos comunica o falecimento da esposa

Compartilhe esta notícia

Gorete Costa, esposa do vereador Aparecido Ramos (PDT) faleceu nesta quarta-feira, 6 de janeiro. Ela esta internada no Hospital do Rocio, em Campo Largo. A informação foi repassada pelo próprio edil, por meio de uma postagem em sua página do Facebook.

“É com enorme pesar que comunico o falecimento da minha amada esposa Gorete, minha companheira de muitos anos que juntos e com muita luta criamos nossos filhos. Nesse momento de luto e tristeza só peço a todos orações para que Deus possa consolar e confortar meus filhos e família”, diz o comunicado feito pelo vereador.

Gorete tinha 52 anos e já há alguns anos lutava em razão de problemas no fígado. Ela chegou a aguardar por um transplante por seis anos. Em dezembro agora recebeu o órgão. Ela chegou a receber alta e voltar para casa, mas dias depois a cirurgia apresentou complicações, sendo necessário novo internamento em 1º de janeiro.

Ainda não há informações com relação a data, local e horário de velório e sepultamento.

Gorete tinha 52 anos