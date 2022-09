Voluntária traz para Araucária um projeto de escuta terapêutica

Embora o termo possa sugerir um tratamento realizado por psicólogos e hipnoterapeutas, a escuta terapêutica pode ser usada em diferentes áreas da saúde. O ouvinte só precisa estar pronto para saber ouvir as dores do paciente, de forma que possa ajudá-lo. Sendo assim, o método pode ser usado para incentivar um diálogo mais aberto e promover o acolhimento, resultando na melhor compreensão das queixas do paciente, bem como das preocupações que ele tem.



A educadora social, mentora, empreendedora, gestora da plataforma Profissionais Inquietos e criadora do projeto Papo Livre, Vera Brito, explica que para fazer a escuta terapêutica o profissional não precisa ter nenhuma formação. “A escuta terapêutica é usada por diferentes escolas da psicologia. Quando bem aplicada, ajuda a diminuir o sofrimento, a angústia e induz o indivíduo à autorreflexão. Por fim, além da escuta ter o papel de reconhecer o sofrimento do paciente, ela também é um instrumento para que o profissional obtenha informações”, explica.



Segundo ela, os dois principais conceitos utilizados na escuta terapêutica são a Escuta Ativa e a Psicologia Positiva, que guiam o trabalho com o objetivo de ouvir as pessoas de forma plena e atenta, ajudando-as a colocar para fora todas as suas angústias e emoções. “A Escuta Ativa proporciona o estímulo às mudanças nas pessoas, que se sentem mais abertas, flexíveis e valorizadas, além de menos defensivas e autoritárias.

O processo implica em aprender e compreender conteúdo e sentimentos; responder aos sentimentos expressos; aceitar as expressões e sentimentos, tanto positivos quanto negativos; não fazer julgamentos; perceber o tom de voz, a fluidez do discurso, as pausas, as vacilações e a construção das frases; e observar a linguagem não-verbal. Já a Psicologia Positiva, outro conceito utilizado no Papo Livre, foca o bem-estar e a felicidade, proporcionando ao indivíduo expressar toda a sua potencialidade. Diferentemente da Psicologia atual, ela não é pautada no modelo de doença”, esclarece Vera.

Trabalho voluntário Vera, que também atuou como consultora em escuta terapêutica em rede varejista e multinacional e foi voluntária do Centro de Valorização da Vida (Prevenção ao Suicídio), é apaixonada pelo voluntariado, e como cristã, está sempre disposta a oferecer seu conhecimento para ajudar outras pessoas. Por isso, vai realizar atendimentos gratuitos de escuta terapêutica na IEQ – Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada na rua Ver. Valentim Wolski, 979, bairro Porto das Laranjeiras, aberto a todas as pessoas da comunidade, independente de crença.



“Estamos trazendo o projeto Papo Livre para a IEQ, onde teremos como slogan ‘Bem estar dentro e fora da igreja’, e para participar, é preciso agendar horário pelo fone/whatsApp (41) 99908-9881”, diz a mentora. Para mais informações, acesso o site do projeto www.projetopapolivre.com.br ou entre em contato com Vera Brito pelo e-mail -mail vera@projetopapolivre.com.br