Secretaria de Meio Ambiente realiza microchipagem gratuita em animais de estimação

Conforme o Código de Posturas Municipal, é obrigatória a microchipagem do seu animal de estimação (canino, felino, equino) em Araucária. Você pode fazer isso gratuitamente na Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), que está localizada no Parque Cachoeira.

O microchip é um implante inserido com uma agulha estéril no subcutâneo do animal. O equipamento possui um número vinculado com os dados do proprietário em um sistema de dados interno. Importante ressaltar que o microchip não é um rastreador, apenas um identificador que mostra dados do animal e tutor.

Para solicitar o serviço, é preciso que o interessado realize um cadastro prévio, caso ainda não tenha, fornecendo alguns dados pessoais do cidadão como nome completo, CPF, endereço, data de nascimento e um e-mail pessoal que a pessoa tenha acesso. Assim, é gerado um login para o usuário dos serviços da Prefeitura de Araucária. Guarde sua senha, pois pode utilizá-la na solicitação de outros serviços.

Caso alguém encontrar um animalzinho perdido, pode levar na SMMA para a equipe passar o leitor de microchip e, caso o número seja identificado, é possível saber mais dados do responsável.

O proprietário do animal pode solicitar esse serviço pelo link https://araucaria.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/150/padrao/2/load/1. Em caso de dúvidas ou dificuldade, entrar em contato com o departamento responsável no fone 3614 – 7493.