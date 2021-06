Agenda de vacinação contra Covid-19 para profissionais da educação é reaberta

Foto: Carlos Poly

Araucária reabriu nesta terça-feira, 1º de junho, a agenda de vacinação contra a Covid-19 aos profissionais que trabalham em instituições escolares na cidade. Segundo a Prefeitura, isso só foi possível em razão da chegada de uma nova remessa de doses dos imunizantes entregues pelo Governo do Estado. A estratégia para este grupo foi definida por escalonamento de faixa etária, inicialmente para pessoas de 55 a 59 anos e, neste momento, a agenda está aberta para pessoas que tenham 45 anos completos ou mais.

A vacinação está sendo realizada no Teatro da Praça. A data e o horário dos agendamentos é definida após aprovação da solicitação realizada pelo profissional no site. Esse agendamento deverá ser feito pelos diretores das instituições. As orientações e os links foram enviados pela Secretaria Municipal de Saúde para todas as escolas da cidade.

Além dos professores, todos os colaboradores das escolas públicas e privadas terão direito a serem vacinados, incluindo pessoal do administrativo, limpeza e cozinha, por exemplo.

No dia da vacinação os trabalhadores deverão obrigatoriamente apresentar um documento de identificação com foto, estar dentro da faixa etária preconizada e levar a Declaração fornecida pela instituição de ensino em que está vinculado.

Mais informações podem ser obtidas no Disk Corona: 0800-642-5250.

Texto: PMA