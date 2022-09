Captura de pelúcias vira ‘febre’ também em Araucária ￼

A proeza do garotinho Samuel, de 2 anos, que entrou em uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia em um shopping do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais e chamou atenção para este ‘hobby’, que vem conquistando cada vez mais adeptos. A maioria deve se lembrar da ‘febre’ das máquinas de pegar bichinhos de pelúcia, brincadeira que costumava atrair a atenção de adultos e crianças, que desafiavam a sorte para tentar capturar os prêmios.

E não é que essa mania voltou com tudo? Você que está lendo essa reportagem, por exemplo, já conseguiu pegar um bichinho de pelúcia naquelas máquinas que tem no shopping, nos mercados, nas farmácias, restaurantes, churrascarias e em vários outros espaços públicos de Araucária? Parece algo impossível, mas dá pra acreditar que tem muita gente que é viciada nessas máquinas e até coleciona esses bichinhos? E pasmem! Tem até tutorial na internet, ensinando truques e macetes para se sair bem na pescaria.

Mas afinal, conseguir capturar as pelúcias, exige sorte ou habilidade? A estudante Patrícia conversou com o Jornal Popular e disse que costuma jogar nessas máquinas pelo menos três vezes na semana, mas garante que não é viciada na brincadeira. “Pra mim é um passatempo, quando vejo uma dessas máquinas logo quero pegar um bichinho. Já tenho muitos guardados, me apeguei em quase todos, de vez em quando consigo doar um ou outro quando aparece alguma criança na minha casa”, conta.

Ela diz ainda que não tem o hábito de acompanhar tutoriais ou vídeos com dicas e macetes para pegar os bichinhos. “Eu costumo treinar nas máquinas mesmo e também gosto de conversar com outras pessoas que estão tentando pegar os bichinhos pra ver se elas conhecem algum truque, nada mais do que isso”, afirma.

O comerciante Luiz também é apaixonado pelas máquinas de pegar pelúcias. Joga com frequência, ou pelo menos toda vez que vai a algum lugar que tenha uma dessas máquinas. “Pra pegar os bichinhos não é preciso ter habilidade, tem que ter sorte mesmo. Já peguei vários, e com a experiência que fui adquirindo, pude perceber as diferenças entre as máquinas. Algumas tem a garra mais calibrada, outras tem a garra mais solta e mais leve. Mas vai da sorte mesmo”, garante.