A sessão Stories no Portal do Jornal O Popular do Paraná apresenta a rica história e cultura de Araucária, Paraná, de maneira inovadora e interativa. Cada story contém apresentações curtas de slides, com imagens, textos, vídeos e áudios. As histórias vão desde os primeiros dias da cidade, fundada por imigrantes poloneses e ucranianos, até os principais eventos e personalidades que moldaram Araucária até os dias atuais. É uma maneira fascinante e educativa de explorar a cidade.