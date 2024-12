TOKYO 阿部 CAFE chegou em Araucária com o objetivo de oferecer o melhor do café japonês

Unindo sonho, tradição e excelência, o TOKYO 阿部 CAFE nasce como um verdadeiro tributo à paixão pelo café e à rica herança familiar da família Abe. Com décadas de experiência no ramo alimentício, a família encontrou inspiração nas cafeterias de Tóquio para dar vida a um espaço único, onde a tradição japonesa e o café de especialidade se encontram em perfeita harmonia.

Os grãos servidos no TOKYO 阿部 CAFE têm origem na fazenda Tomio Fukuda, reconhecida pela qualidade excepcional e pela presença marcante no mercado japonês. Somente os melhores lotes chegam à cafeteria e passam pelas mãos de um mestre de torras que garante um padrão de excelência. Esse cuidado resulta em uma experiência sensorial única, marcada por sabores ricos e complexos.

Foto: Divulgação

A dedicação à qualidade se estende ao preparo das bebidas. Os baristas da casa foram treinados por Simoni Yamaguty, membro da Brazilian Specialty Coffee Association (BSCA), referência em cafés especiais no Brasil. O rigor técnico e a paixão pelo café asseguram que cada xícara entregue representa a essência TOKYO 阿部 CAFE, uma combinação de sofisticação e autenticidade.

O cardápio reflete o espírito da tradição japonesa, com delícias como o shokupan, bolo Castella e matcha, muitos deles preparados pela própria família Abe ou importados diretamente do Japão. Além disso, o espaço promove eventos culturais, como a tradicional cerimônia do chá, aulas de meditação e outras vivências orientais, que enriquecem a experiência dos clientes.

Com um olhar sempre voltado para o futuro, o TOKYO 阿部 CAFE planeja ampliar seu cardápio, introduzir novos produtos importados e organizar eventos que celebrem ainda mais a cultura japonesa e oriental. O compromisso com a inovação e a qualidade reafirma o objetivo de consolidar o café como uma referência para aqueles que buscam tradição, excelência e uma experiência cultural.

Foto: Divulgação. Clientes poderão desfrutar de um ambiente acolhedor e aconchegante.

Serviço

A TOKYO 阿部 CAFE fica na Av. Nossa Senhora dos Remédios, 2046, no bairro Fazenda Velha. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo das 10:00 às 20:00 e você pode acompanhar o trabalho deles através do Instagram @tokyocafe.araucaria.