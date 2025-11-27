Com a nova licitação concluída, a Prefeitura de Araucária inicia neste mês de dezembro os mutirões de castração de cães e gatos pertencentes a famílias de baixa renda e também àqueles pets sob o cuidado de protetoras independentes.

O primeiro desses mutirões de castração acontecerá entre os dias 15 e 20 de dezembro, no Parque Cachoeira. Serão esterilizados 1.500 cães e gatos que estão numa fila de espera gerenciada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

Os procedimentos ficará sob a responsabilidade da Clínica Veterinária Mikosz Vet Ltda., que venceu a licitação promovida pela Prefeitura para execução do programa municipal de castração. O contrato inicial prevê a realização de até 8.500 cirurgias ao longo dos próximos doze meses. Os quantitativos e prazos, no entanto, podem ser aumentados a depender da demanda do Município. O contrato firmado entre a SMMA e a Mikosz Vet prevê investimento de até R$ 1.381.650,00. Os valores individuais de cada procedimento variam entre R$ 134,90 e R$ 189,90.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Tiago Mello, neste primeiro mutirão serão atendidos uma demanda de castrações que acabou ficando represada ao longo dos últimos meses. “As próximas campanhas já estão programadas para ocorrer mensalmente, garantindo maior regularidade e ampliando o acesso ao serviço para toda a nossa população”, explicou.

As famílias que tiverem interesse em castrar seus pets precisam atender a alguns critérios socioeconômicos, sendo que o cadastro no programa deve ser feito pelo site da Prefeitura ou presencialmente na sede Secretaria de Meio Ambiente, que fica dentro Parque Cachoeira.

Já com relação aos cães e gatos eles precisam ter idade entre sete meses e sete anos. Cachorros de focinho curto (braquicefálicos) não são atendidos pelo programa. Isto por conta dos riscos anestésicos e respiratórios.

Dos 8.500 procedimentos contratados pelo Município, 3.000 são para esterilizações de cães fêmeas e 2.000 de cães machos. Já no caso dos gatos são 2.000 fêmeas e 1.500 gatos. As famílias atendidas pelo programa, além da cirurgia, também recebem toda a medicação para que possam realizar o pós-operatório de seus pets em casa.