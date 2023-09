1° Copa Open de Taekwondo foi um grande sucesso e teve a presença de grandes nomes da luta

Recentemente, a cidade de Araucária se tornou o epicentro do Taekwondo ao sediar a emocionante 1ª Copa Araucária Open de Taekwondo. Este evento esportivo atraiu a atenção de amantes das artes marciais de todo o Brasil, celebrando a união, competência e dedicação dos atletas que se destacaram em lutas e Poomsae, bem como a preservação do espírito de fair play e respeito mútuo.

O sucesso da 1ª Copa Araucária Open de Taekwondo não se limitou apenas aos tatames. A comunidade de Araucária compareceu em peso, lotando o ginásio e criando uma atmosfera de apoio e entusiasmo que contagiou todos os presentes.

Nas competições por equipes, a Real Samuray conquistou o primeiro lugar geral, seguido pela equipe Ferla TKD em segundo lugar e o DOJO Hamdar em terceiro. Mesmo com um número limitado de atletas, a equipe de Araucária conseguiu um impressionante 5º lugar, demonstrando o talento local e o apoio da comunidade. Os atletas araucarienses são das academias Body Fitness, República Fight, Corpo e Vida, Avila’s e da Escola Genesis.

Com uma participação de 216 atletas, 322 combates (entre lutas e pomsae), 16 equipes, e representantes de 12 municípios, a 1ª Copa Araucária Open de Taekwondo teve a honra de receber ilustres personalidades do Taekwondo, que elevaram ainda mais o nível da competição.

Uma das presenças mais notáveis foi a do renomado Mestre Dr. Hong Soon Kang, mundialmente conhecido como Mestre Kang. Ele foi mestre do fundador da Associação Phoenix de Hapkido, Mestre Crisólito Assis, e sua presença trouxe um brilho especial ao evento.

Outro destaque foi Claiton Medina, um verdadeiro campeão do Taekwondo. Com um currículo impressionante que inclui 12 títulos de Campeão Paranaense, 6 títulos de Campeão Brasileiro, 2 títulos de Campeão Paulista, 4 títulos de Campeão Catarinense, um título de Campeão Sul Americano, 3 títulos de Campeão Internacional e 2 títulos de Campeão do Brasil Open, Claiton Medina é um exemplo de dedicação, esforço e excelência no esporte.

O evento também contou com a presença de Grão Mestre Romildo Lopes. E o Grão Mestre Jefferson Machado mestre em Taekwondo desde 2008 e detentor do título de 7º DAN, também participou do evento e trouxe sua vasta experiência para enriquecer a competição.

Foto: Edison Luiz Batista