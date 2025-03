1° Encontro de Bikes acontecerá neste domingo (09) no Costeira

Neste domingo, 9 de março, será realizado o 1° Encontro de Bikes, um evento promovido em parceria entre a Conexão Araucity, o influencer Guilherme e a vice-prefeita Tati Assuiti. O encontro acontecerá na Rua José Júlio Bueno, no bairro Costeira, das 13h30 às 17h30.

De acordo com Enzo, um dos organizadores e administrador do perfil Conexão Araucity, a rua estará fechada especialmente para o evento, com cones e sinalização impedindo o tráfego de veículos. No local, também haverá tendas com água para os participantes.

“Será um espaço para todos se divertirem. Tudo será gratuito, é só chegar e aproveitar com responsabilidade”, disse Enzo, animado com a iniciativa.

Para mais informações, acompanhe os perfis dos organizadores no Instagram: @conexao.araucity, @guilhermew041, @tatiassuiti_.