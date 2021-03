10% dos moradores de Araucária já tiveram ou estão com Covid

Compartilhe esta notícia:

Dados dos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mostram que, até esta quarta-feira, 17 de março, 15.278 moradores de Araucária já tinham testado positivo para o novo coronavírus.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada de Araucária atualmente é de 146.214 cidadãos, o que permite dizer que 10,43% da cidade já foi contaminada pelo novo coronavírus em menos de um ano da confirmação do primeiro caso no Município.

Quando comparamos o percentual de casos confirmados em Araucária com o Paraná, região Sul e Brasil, temos que os números araucarienses são bem superiores. O percentual de infectados pela doença no país, por exemplo, é de 5,48%. Em nossa região 7,50% e no Estado 6,68%.

Os dados araucarienses, embora pareçam ruins, são – na verdade – reflexos da quantidade de pessoas testadas na cidade. De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura, Alexsandra Tomé, desde o início da pandemia o número de coletas feitas aqui é percentualmente maior do que em outras unidades da federação. Araucária, por exemplo, até esta semana já havia testado 34.110 pessoas. Ou seja, algo em torno de 25% da nossa população.

Óbitos em Araucária

Como o número de casos confirmados é algo diretamente ligado a quantidade de testes feitos, é provável que ao longo dos próximos meses tenhamos o percentual de pessoas que tiveram contato com o vírus, incluindo aí os assintomáticos, crescendo vertiginosamente. Isto porque a Secretaria de Saúde pretende iniciar ao longo das próximas semanas um programa de testagem em massa de grupos familiares. Os recursos para aquisição desses testes rápidos virão da Câmara de Vereadores, que está destinando R$ 2 milhões de seu orçamento para compra desses insumos. Os protocolos para definição de quem será submetido ao teste e como ter acesso a eles ainda estão sendo discutidos pela SMSA.

Em alta

Assim como em todo o país, os casos de Covid-19 seguem em alta no Município. Nos últimos sete dias, por exemplo, tivemos 737 novos positivados na cidade. O número de pacientes com o vírus ativo na atualidade bateu outro recorde esta semana e contabiliza atualmente 1.620 contra 1.579 pessoas da semana passada.

Da mesma forma, o número de óbitos causados pelo agravamento da doença assusta. Já são 194. Só na manhã de ontem (17), por exemplo, foram sepultados nos dois cemitérios públicos da cidade cinco vitimados pelo novo coronavírus.

Mais vacinas

Principal arma contra a doença, a vacinação segue a passos lentos. As doses, como se sabe, são fornecidas pelo Ministério da Saúde e vem sendo enviadas aos Estados semanalmente. Cabe à Secretaria de Estado da Saúde (SESA), com base no que prevê o Programa Nacional de Imunização (PNI), distribuir os imunizantes aos municípios de maneira equitativa.

Na remessa desta semana, por exemplo, Araucária recebeu 810 doses, o que deve ser suficiente para vacinar algo em torno de 48% da população entre 75 e 79 anos, estimada hoje em 1.633 pessoas.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021