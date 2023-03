12ª edição da feira de adoção de cães do protetor Zezinho ZPA será no sábado (18)

O protetor de animais Zezinho ZPA, em parceria com o Mundo Pet, promoverá a 12ª edição da feira de adoção de animais no próximo sábado (18/03). O evento acontecerá a partir das 10h na sede da clínica, localizada na avenida Victor do Amaral, 1699, no Centro.

A feira terá animais de todos os portes, entre filhotes e adultos e será uma excelente oportunidade para quem está pensando em adotar um amiguinho de pelos e não tem condições de comprar. Zezinho lembra que a adoção precisa ser responsável. “Os bichinhos de estimação precisam ser encarados com a responsabilidade que trazem. Não devemos tratar os animaizinhos como descartáveis e nem esquecer que, quando adotados, eles passam a fazer parte da nossa família, e somos responsáveis por eles por toda a vida. Ter isso em mente é um dos passos decisivos na hora de adotar”, orienta o protetor.

Informações sobre a feira poderão ser obtidas pelo fone (41) 99667-0813.

Edição n. 1354