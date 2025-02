135 anos: Araucária, a cidade que é repleta de cantos e encantos!

Com todos os problemas e desafios que ainda precisa superar, para muitos moradores, é impossível não amar Araucária do jeitinho que ela é. Apaixonados pelo lugar onde nasceram ou escolheram para viver, é com olhos de admiração que eles enxergam os lugares encantadores que muitos não conseguem ver. “Nossa cidade é linda, basta a gente buscar, valorizar e aprender mais sobre ela”, afirmam.

Muitas vezes, na correria do dia a dia, os cidadãos não conseguem parar nenhum minuto sequer para apreciar as belezas que Araucária esconde. São belezas naturais e construídas pelo homem, que estão entrelaçadas com a história da cidade. A seguir, você vai conferir registros fotográficos feitos a pedido do O Popular pela fotógrafa Raquel Kriger, que são um verdadeiro deleite para os nossos olhos.

Capela São Sebastião, na área rural de Faxinal do Tanque

Foto: Raquel Kriger.

Estação de trem desativada há muitos anos, em General Lúcio

Foto: Raquel Kriger.

Ponte metálica sobre o Rio Iguaçu, um dos cartões postais da cidade

Foto: Raquel Kriger.

Igreja do Perpétuo Socorro, na Fazenda Velha, vista de outro ângulo

Foto: Raquel Kriger.

Visão noturna do viaduto da entrada da cidade

Foto: Raquel Kriger.

A Igreja Matriz da Praça Dr Vicente Machado, na visão de quem mora no Jardim Shangri-lá

Foto: Raquel Kriger.

Eclipse que mostra ao fundo a histórica caixa d’água da Sanepar, demolida em 2024

Foto: Raquel Kriger.

O flagrante de um belíssimo pôr do sol, na linha férrea, no bairro Estação