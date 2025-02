135 anos: Cronologia dos principais acontecimentos que marcaram a história de Araucária

Para compreendermos o que se passa com a cidade de Araucária nos dias atuais, é importante voltarmos um pouco no tempo. Isso mesmo! Faremos uma viagem ao passado, a fim de entender como a cidade se organizou, após uma série de acontecimentos que marcaram sua própria existência.

Araucária passou por grandes transformações ao longo dos seus 135 anos, algumas de forma tão rápida que hoje estão guardadas apenas em arquivos históricos e na memória dos seus habitantes. Outras transformações, porém, foram bem mais impactantes e dolorosas, cujas consequências perduram até os dias atuais.

A seguir, você irá acompanhar uma Linha do Tempo elaborada pelo Jornal O Popular, com apoio das historiadoras Juliana Taís Ferreira e Luciane Czelusniak Obrzut Ono, e conferir parte dos principais acontecimentos da história de Araucária, divididos em décadas.

1890 a 1900

Pelo Decreto Estadual n.º 40, de 11 de fevereiro de 1890, foi criado o Município de Araucária, que teve seu nome sugerido pelo Dr. Victor Ferreira do Amaral. O primeiro administrador de Araucária, como intendente, foi o Major Sezino Pereira de Souza. A primeira eleição municipal realizou-se no dia 22 de setembro de 1892, sendo o primeiro prefeito eleito de Araucária, o Sr. Manoel Gonçalves Ferreira.

1901 a 1910

Em 1907, a serraria de Emílio Voss e Filhos assinou um contrato com a Prefeitura de Araucária para o fornecimento de luz elétrica para a cidade através de seus equipamentos. Durante o dia a máquina funcionava para suprir as demandas da serraria, e das 19h até as 22h ela movia um gerador de energia elétrica que iluminava as lâmpadas da praça Dr Vicente Machado. Nessa década as indústrias de madeira também trouxeram o telefone para a cidade.

1911 a 1920

Entre 1912 e 1915 foram construídas as Pontes Metálicas sobre o Rio Iguaçu. As estruturas metálicas foram importadas da Bélgica, sendo transportadas via marítima até o Porto de Paranaguá, e via férrea até Araucária. Da estação Araucária as estruturas foram puxadas por carroças até as margens do Rio Iguaçu. A conclusão da obra se deu em 1915. Em 1919, o Município foi elevado à categoria de Comarca. Nesta década (ano incerto) João Sperandio adquiriu o primeiro automóvel de Araucária. E entre 1912 e 1913 foi construído na cidade o cinema Cine Theatro Smart.

Entre 1912 e 1915 foram construídas as Pontes Metálicas sobre o Rio Iguaçu.

1921 a 1930

Em 1929 ocorreu a visita de autoridades do Ministério da Agricultura à Fazenda Experimental Tindiqüera. Na década de 1920 foi criado o Clube Apollo, rebatizado em 1948 como Clube União Araucariense.

1931 a 1940

Entre 1933 e 1949 foram solicitadas à Prefeitura 164 autorizações para industrialização do produto massa de tomate (maior parte indústrias caseiras que utilizavam mão de obra familiar), os produtos eram enviados principalmente para São Paulo. Em 1937 se estabeleceu a Coudelaria Tindiquera.

Em 1940 estabeleceu-se a indústria alimentícia de massa de tomate e pimentão – Indústria Torres (1940-1965), pertencente a Archelau de Almeida Torres (local do atual Museu Tingüi-Cuera).

1941 a 1950

Nos primeiros anos da década de 40 foi estabelecida a Companhia de Beneficiamento de Linho São Manoel, de Alfred Charvet, que fornecia linho para a Companhia São Patrício, em São Paulo. Em 1946 foi inaugurado o Hospital São Vicente de Paulo. Em 1947 se estabeleceu em Araucária a Companhia São Patrício, e em 1949 a Sociedade Operária Beneficente de Araucária (SOBA).

1951 a 1960

Em 1953 foi criada a Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta, pelo Decreto Municipal n°17. Em 1957 acontece a chegada dos primeiros descendentes de japoneses à localidade da Fazendinha. Em 1958 foi demolida a versão antiga e construção da atual Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, e também inaugurado o posto de saúde, administrado pelo governo do Estado do Paraná, onde atualmente é a sede do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

1961 a 1970

Em 1965 foi inaugurado o Estádio Pedro Nolasco Pizzatto. Nesta década chega em Araucária e energia elétrica. Os primeiros a adquiri-la foram os japoneses que possuíam granjas na Colônia Fazendinha, que financiaram sua instalação em dez anos.

1971 a 1980

Início das obras de construção da Repar, em 1973, com projeto da empresa japonesa Japan Gasoline Co., entrando em operação em dezembro de 1976. A Repar foi inaugurada pelo presidente da República Ernesto Geisel, em 27 de maio de 1977, com toda pompa e destaque merecidos, tamanho o investimento e chance de crescer que a cidade estava recebendo.

Fotos: Acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres. Inauguração da Repar, em 1977, com a presença do então presidente Ernesto Geisel e do então governador do Paraná Jaime Canet Jr.

1981 a 1990

Descarrilamento e explosão do trem em Guajuvira, ocorrido em 1988, que culminou em um incêndio de grandes proporções, destruindo toda a área central da localidade rural, atingindo o cartório, a hospedaria, a agência dos Correios, o açougue e a fábrica de cerâmica. Daquele cenário de destruição, restou apenas a chaminé da fábrica, que permanece em pé até hoje.

Fotos: Acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres. Descarrilamento explosão do trem em Guajuvira, em 1988.

1991 a 2000

Fundação do Jornal O Popular, em abril de 1998. Em 2000, aconteceu o vazamento de petróleo no oleoduto ligado à Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). O vazamento totalizou quatro milhões de litros de óleo cru, proporcional a mais de 25 mil barris, que foram derramados na bacia do Arroio Saldanha e nos rios Barigui e Iguaçu. Esse é considerado o maior desastre ambiental do estado do Paraná e também o maior desastre fluvial do país ocasionado por derramamento de petróleo.

Fotos: Acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres. Derramamento de óleo no Rio Iguaçu, maior desastre ambiental do Paraná.

2001 a 2010

Em 2004 foi inaugurado o roteiro de turismo rural Caminhos de Guajuvira e em 2008 ocorreu a inauguração do Hospital Municipal de Araucária. E em 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou as obras de ampliação e modernização da refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

2011 a 2020

Em 2011 foi exibido nos cinemas o filme Corpos Celestes, que teve cenas gravadas em Araucária. Em 2020 os serviços foram suspensos porque o mundo todo enfrentava a pandemia da Covid-19. Também em 2020, Sandra Maria Aparecida foi morta em um supermercado, por um cliente que se recusou a usar a máscara, obrigatória naquela data.

2021 até a presente data

Em 2024, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da cerimônia de início da retomada das operações da fábrica de fertilizantes da subsidiária da Petrobras Ansa (Araucária Nitrogenados). A fábrica estava fechada desde 2020.

