135 anos: O Capela Velha de quem mora e investe: como é viver no bairro que tem quase tudo

Um bairro autossuficiente. Assim podemos descrever o Capela Velha, cuja história começa ainda antes da emancipação política de Araucária, lá em 1890. No livro “Araucária: cada bairro uma história, cada vida uma memória”, Coleção História de Araucária – volume 7, cujo exemplar nos foi cedido pelo Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres, consta que em 1881 o governo da Província do Paraná autorizou a concorrência pública para a construção de uma capela que atendesse aos colonos do Thomaz Coelho. Surge, a partir daí, uma discussão em torno da definição do local, travada por dois grupos de colonos que já traziam suas rivalidades desde a Polônia e tinham propostas diferentes. O governo teve que intervir e decidiu pela opção de construir a capela em um terreno doado no centro da colônia, na Campina dos Ausentes, atual São Miguel.

A partir de então, o bairro começou a ser denominado Capela Velha, em referência à antiga capelinha de madeira. No entanto, acredita-se que essa capelinha não ficava localizada exatamente onde estão as divisas do bairro atualmente, estima-se que o local era próximo ao Rio Barigui, às margens da estrada que ligava Curitiba a Lapa, atual PR 421, próximo à saída para o Contorno Sul, ou seja, no extremo oposto de onde se localiza o bairro Capela Velha hoje.

Com o passar dos anos, Araucária cresceu e se organizou, porém, a região do Capela Velha manteve-se com intensa atividade agrícola e demorou para se tornar uma área urbanizada. Depois da década de 1980, o bairro urbanizou-se rapidamente, deixando para trás as características rurais. Comércios surgiram e também algumas indústrias. Na década de 1990, essa urbanização se consolidou de vez, com diversas obras de infraestrutura no bairro, que atraíram ainda mais empresas e comércios e facilitaram o crescimento da região.

Hoje, não falta muito para o Capela Velha se tornar um bairro autossuficiente, pois já conta com diversos serviços que suprem quase todas as demandas relacionadas a saúde, educação, trabalho e moradia, visando atender às diversas faixas de renda da população que vive ali. Vale ressaltar que o foco do desenvolvimento desse tipo de bairro é oferecer qualidade de vida enquanto os moradores conseguem resolver a maior parte das suas questões em um mesmo espaço, sem ter que se deslocar para o Centro ou mesmo para outros bairros.

O Capela Velha é o segundo maior bairro de Araucária em extensão territorial e um dos mais populosos, sua infraestrutura é quase completa, com escolas, CMEIs, supermercados, posto de saúde, lojas de diversos setores, academias, além da facilidade de chegar ao centro da cidade.

OPORTUNIDADE DE INVESTIR

Se olharmos para o Capela Velha a partir da visão dos seus próprios moradores e dos empresários que escolheram o bairro para investir, podemos perceber o quanto o bairro cresceu. Cesar Leandro de Avila e Queli Cristina Teodorico de Avila são empreendedores que acreditaram no potencial do bairro. O casal é proprietário do Supermercado Hony e da academia Avila’s Gym, que estão localizados na Rua Avestruz e Rua Beija-Flor, respectivamente. A história de amor pelo bairro começou há cerca de 17 anos, quando a família de Queli, que já tinha um supermercado em Curitiba, na região do Campo Comprido, viu a oportunidade de adquirir um mercado em Araucária.

“Vendemos o que tínhamos e compramos o mercado aqui no Capela Velha, que se chamava Estrela, e também decidimos nos mudar para cá para tornar tudo mais fácil. A partir daí, fomos trabalhando para melhorar o mercado, ampliamos o espaço onde atualmente funcionam o açougue e a panificadora. Administramos o mercado em família, eu e meu esposo, meus pais e meu filho, que hoje também é proprietário da franquia Cacau Show, com loja no CSU, em frente ao mercado”, conta Queli.

Foto: Divulgação. O Mercado Estrela adquirido pela família de Queli, que depois virou Supermercado Hony.

A academia, por sua vez, foi inaugurada no início de 2023, com o casal já conhecedor do grande potencial de desenvolvimento do bairro. “A partir do supermercado, foi possível avaliar e comprovar a capacidade de crescimento da região, que correspondeu às nossas expectativas. Hoje o Capela Velha tem quase tudo que seus moradores procuram, ainda falta, por exemplo, uma agência bancária, mas acreditamos que em breve todas as necessidades dos moradores daqui serão supridas”, declarou a empreendedora.

Foto: Raquel Kriger. O casal Cesar Leandro e Queli de Avila acreditaram no potencial do bairro.

GRANDES EMPREENDIMENTOS

Quem também acreditou no Capela Velha foi a Elio Winter Incorporações, que teve um papel fundamental na transformação do bairro. “Atuamos na cidade de Araucária há mais de 25 anos. No bairro Capela Velha, iniciamos nossa atuação em 2013, ao firmarmos uma parceria com os descendentes da família Seima para a urbanização de uma área superior a 350.000 metros quadrados. O início da urbanização ocorreu em 2017, com o lançamento dos primeiros condomínios de lotes: Acqua Park 1 e Acqua Park 2. Em 2018, lançamos mais dois empreendimentos, desta vez com 90 casas, denominados Acqua Park 3 e Acqua Park 4”, comenta o CEO da empresa, Helio Winter.

Já em 2020, a Elio Winter iniciou as obras do Loteamento Avestruz, conectando a Rua Avestruz à Rua Yoshiaki Nagano. Este projeto foi mais um grande sucesso: apenas três anos após a entrega das obras, o loteamento já conta com diversos prédios e casas de alto padrão construídos.

Foto: Divulgação. Acqua Park 3 e 4, um dos empreendimentos da Elio Winter no Capela Velha.

Em 2023, foi lançado o Loteamento Matsu. “Matsu significa pinheiro em japonês, e o nome foi escolhido em homenagem aos nossos parceiros de origem nipônica, além de refletir a história do bairro Capela Velha, onde várias famílias japonesas se estabeleceram e cultivaram a agricultura”, explica o CEO.

Ao final de 2024, a Elio Winter entregou mais dois condomínios de lotes: o Condomínio Beija-Flor, localizado ao lado da academia Avila’s Gym, e o Condomínio Canário.

“A Elio Winter Incorporações continua desenvolvendo diversos projetos na região do Capela Velha, incluindo edifícios habitacionais e novos condomínios de lotes. O bairro ainda terá muitos lançamentos pela frente”, conclui.

A FORÇA DOS SEUS MORADORES

Os avanços obtidos no bairro são refletidos no amor de muitos moradores. Os que vivem há décadas no mesmo lugar, acompanharam de perto cada obra e cada conquista, e isso refletiu positivamente na vida de seus filhos e netos, deixando-os com uma certeza: não querem sair do Capela Velha de jeito nenhum.

Foto: Divulgação. A líder comunitária Cris conhece bem o Capela Velha e se orgulha de morar no bairro.

É o caso da presidente da associação de moradores do Arco-Íris e Israelense, Ariadne de Gois Alves, mais conhecida como Cris, que tem 36 anos e há 15 deles mora no Capela Velha. “Aqui é um lugar que tem tudo, a gente tem uma facilidade imensa quando precisa de alguma coisa, porque dificilmente precisamos ir para o centro. Nesses anos todos que vivo aqui, percebo uma grande diferença, principalmente na diversidade dos comércios. Dá pra comprar tudo por aqui mesmo, desde a bateria de um carro, uma pizza, roupas, remédios. Antigamente era um transtorno, a gente tinha que ir com frequência até o centro para poder fazer nossas compras”, recorda.

Como líder comunitária atuante que é, Cris percebe apenas uma lacuna no bairro onde vive, que é a legalização das áreas de ocupação irregular. “Depois que tudo for regularizado, aí sim teremos asfalto, água, luz e outros serviços de infraestrutura que vão melhorar a vida das pessoas. Falo isso porque conheço a maioria dessas áreas irregulares, como a Favorita, Rio Negro, entre outras. Aqui todos se falam e trabalham em conjunto, por isso sabemos que uma casa pra chamar de sua é tudo o que os moradores querem. No mais, o Capela Velha é uma região excelente, não dá para reclamar. Veja só, se você passar na rua principal do Jardim Israelense, vai perceber o grande número de comércios que existem aqui. Ficamos muito felizes com esse progresso”, afirma.

“SOU AMIGO DE TODOS”

Há 36 anos o bombeiro aposentado Elias Rodrigues de Oliveira escolheu o bairro Capela Velha para morar. Hoje, aos 66 anos, ele diz que viu muitas mudanças aconteceram. “Tivemos muitas melhorias, em todos os sentidos, e a projeção é de dias ainda melhores. Muitas obras ainda estão sendo terminadas, temos um grande colégio, creche, escolas, são equipamentos modernos, como num bairro nobre. Quando me perguntam o que ainda falta no bairro, tenho dificuldade em responder. Temos pavimentação em quase todas as ruas, iluminação pública, um sistema de segurança que trouxe maior tranquilidade aos moradores nos últimos anos, temos transporte. Ainda assim, muitos aqui acreditam que dá para melhorar mais. Mas pra gente que viveu épocas bem difíceis aqui, hoje estamos vivendo um período bom, e podemos dizer que o Capela Velha está com cara de Capela Nova”, brinca seu Elias.

Foto: Divulgação. Bombeiro Elias, com a esposa Marina e o netinho Emanoel.

Ele diz que sempre buscou valorizar o bairro onde mora, comprando nas farmácias, mercados e outros comércios próximo à sua casa. “Nos tornamos amigos dessas pessoas (comerciantes), pois esse conhecimento e amizade ajuda até a baratear os preços (risos). Muitas vezes a gente não vai só para comprar, mas para bater um papo. Graças a Deus tenho amizade com todo mundo aqui no bairro, todos me conhecem, e sabemos quem são nossos vizinhos, algo raro hoje em dia”, revela o bombeiro aposentado.

Em um momento de nostalgia, seu Elias lembra do tempo em que ele e a esposa Marina Cardoso Ferreira saiam de casa e deixavam a roupa no varal, e quando retornavam as peças já haviam sido recolhidas e dobradas pela vizinha. “A gente sempre avisa quando vai viajar, ficar fora o dia todo, e eles cuidam da nossa casa, assim como também cuidamos das deles quando se ausentam. O bairro Capela Velha é gostoso por isso, nós vimos tudo aqui se desenvolver, as pessoas cresceram, os filhos cresceram, brincaram na rua, e hoje são todos profissionais em áreas diferentes. Mas aquela boa amizade entre vizinhos, continua até hoje”, comemora.

Edição Especial – Aniversário de Araucária: 135 anos.