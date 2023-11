15ª Festa do Pierogi será neste sábado (18), na Chácara dos Soczek

Mais de três mil pierogis estão sendo preparados para a festa que será promovida pelo grupo folclórico polonês Wesoly Dom neste sábado, 18 de novembro, na Chácara dos Soczek, bairro Iguaçu. A 15ª Festa do Pierogi contará com muitas atrações para o público, a começar por um desfile que acontece às 16h30, com saída da Wensky Beer, no bairro Sabiá, com destino à chácara onde acontecerá o evento. Participam do desfile grupos folclóricos, grupos de cavalgada, clubes de motociclistas e comunidade em geral.

Às 19h30, já na Chácara dos Soczek, os convidados poderão acompanhar apresentações de grupos folclóricos ucraniano, polonês, alemão e gaúcho, e às 20h30 a animação ficará a cargo do grupo Garotos Galponeiros, com muita música gauchesca e polonesa.

Na parte gastronômica, a festa contará com o famoso pierogi, prato que leva uma receita secreta e agrada todos os paladares e demais comidas típicas; chope; pastel; pizza; espetinho e hambúrguer. Também haverá exposição e venda de artesanatos.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda: Wensky Beer (bairro Sabiá) e Baah Burguer (bairro Iguaçu), também haverá vendas no dia. Crianças e jovens até 15 anos não pagam. A Chácara dos Soczek fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2182, bairro Iguaçu. Mais informações pelos fones (41) 99828-6450 e (41) 99623-2645.