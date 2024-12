16ª Festa do Pierogi será no dia 14 de dezembro na Chácara dos Soczek

A 16ª edição da Festa do Pierogi está chegando! A tradicional festa polonesa irá acontecer no dia 14 de dezembro, e contará com uma programação surpreendente e emocionante. A festa é um evento cultural que celebra a culinária e as tradições polonesas, mas também tem o objetivo de unir pessoas de diferentes etnias de grupos folclóricos, destacando a importância da convivência e da cooperação entre culturas.

O evento começará com um desfile super especial e cheio de aprendizado sobre o passado de Araucária e do Brasil. A saída será na Câmara Municipal/Praça da Bíblia, às 16h, seguindo em direção a Chácara do Soczek. O trajeto passará primeiro pela Rua Agrimensor Carlos Hasselman, virando na Avenida Victor do Amaral, em seguida na Rua Cel. João A. Xavier, seguindo pela Rua Pedro Druszcz e indo até a Avenida Archelau de Almeida Torres, onde seguirá o trajeto por 6 km até a Chácara. O desfile contará com a presença do grupo de cavalgada, carros antigos, a 5ª divisão do Exército, grupo folclórico, grupo de motociclismo, Corpo de Bombeiros e outros.

A abertura oficial será às 19h, e os visitantes poderão apreciar algumas homenagens, além das apresentações folclóricas. Às 21h o grupo Bela Vista realizará um show muito divertido com músicas polonesas e gaúchas. Haverá venda de comidas típicas, bebidas e hortifrutis, além de artesanatos.

Homenagens

A participação da 5ª Divisão do Exército Brasileiro homenageará a dedicação e o serviço dos militares ao país, além de fortalecer o compromisso com a segurança e o bem-estar da sociedade. A presença do Exército no desfile também simboliza a união entre a comunidade e os defensores da pátria, fazendo uma homenagem às famílias dos expedicionários da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que lutaram na Segunda Guerra Mundial.

Já a cavalgada, é uma forma simbólica de representar a ligação da comunidade polonesa à agricultura e sua contribuição histórica para o desenvolvimento de Araucária. Os desbravadores poloneses desempenharam um papel fundamental no cultivo de terras e na formação da identidade rural de Araucária, e a cavalgada é para relembrar esse legado, além de celebrar a conexão entre o povo polonês e as tradições rurais que ainda perduram.

A participação dos carros antigos no evento é para simbolizar a evolução e o progresso de Araucária, além de representar uma homenagem ao passado. Esses veículos clássicos são uma forma de registrar a história da cidade e suas transformações ao longo do tempo, destacando o desenvolvimento não só no setor agrícola e cultural, mas também a evolução da sociedade, a preservação das tradições e do patrimônio.

Serviço

A Chácara do Soczek está localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2182, no bairro Iguaçu. Para mais informações, acessar o Instagram do grupo Wesoly Dom @grupo.wesolydom. Ou entrar em contato com os números (41) 99828-6450 e (41) 99623-2645.