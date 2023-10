1ª Copa Verão Projeto Vencer começa neste domingo (29)

A chuvarada deu uma trégua e por conta disso, a 1ª Copa Verão Projeto Vencer, que já havia sido cancelada por duas vezes devido ao mau tempo, terá sua rodada de estreia no próximo domingo (29/10). Quatro jogos estão previstos e serão realizados no campo do Tropical.

Sete times irão participar desta primeira edição do campeonato, que tem como organizador o desportista Jamil de Jesus dos Santos. São eles: Projeto de Olho no Futuro, Gapar, Everest, Tupy, Grêmio, América e Projeto Vencer. Na primeira fase todos irão jogar entre si e os quatro primeiros colocados seguirão para a fase semifinal. Os dois primeiros colocados vão receber premiação em troféus e medalhas, também haverá troféu para o terceiro lugar, para o artilheiro e o goleiro menos vazado.

Acompanhe os jogos da primeira rodada

Domingo – 29 de outubro

Local – Campo do Tropical 9h – Grêmio X América 11h – Gapar X De Olho no Futuro 13h15 – Evereste X Tupy 15h15 – Projeto X Santa Clara

Edição n.º 1386