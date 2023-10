1ª Copa Verão Projeto Vencer começa no próximo domingo (08/10)

Começa no próximo domingo (08/10) a 1ª Copa Verão Projeto Vencer, organizada pelo desportista Jamil de Jesus dos Santos. A data de início e todos os demais detalhes da competição foram definidos em arbitral realizado na sexta-feira (09/09).

Sete times irão participar desta competição, sendo eles o Projeto de Olho no Futuro, Gapar, Evereste, Tupi, Grêmio, América e Projeto Vencer.

Os jogos serão realizados no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Todos vão jogar contra todos e os quatro primeiros colocados irão para a semifinal, com disputa entre o primeiro e o quarto colocados e entre o segundo e o terceiro lugares. Os dois primeiros colocados receberão como premiação troféus e medalhas, troféu para o terceiro lugar e ainda troféus para artilheiro e goleiro menos vazado.

“A 1ª Copa Verão veio a pedido das equipes araucarienses para que tivéssemos mais uma competição de futebol de campo, com agenda o ano todo. Já temos a Copa Tião Calado, Copa de Inverno e agora a Copa Verão, é uma forma de fazer com que as equipes de Araucária e região não tenham que ir para Curitiba atrás de competições. É uma forma de tornar o futebol da nossa cidade mais forte, pois nós dirigentes que gostamos do esporte estamos na luta para sempre melhorar e também para que os torcedores das equipes venham torcer com a família nos dias de jogos e, principalmente, ter um momento de lazer”, disse Jamil de Jesus dos Santos. Acompanhe os jogos da primeira rodada.

Jogos da primeira rodada

Domingo (08/10)

11h – De Olho no Futuro X Gapar

13h30 – Evereste X Tupi

15h30 – Grêmio X América

Folga – Projeto Vencer

